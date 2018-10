Mau tempo vai manter-se até sexta-feira nos grupos ocidental e central dos Açores

“O mau tempo vai continuar a afetar na sexta-feira as ilhas do grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial), sobretudo com precipitação e vento, e, no Ocidental (Flores e Corvo), com agitação marítima”, explicou a meteorologista Rita Mota, da delegação dos Açores do IPMA, em declarações à agência Lusa.

Segundo o IPMA, o agravamento do estado do tempo, que já se faz sentir hoje, deve-se à passagem, a norte do arquipélago, da depressão Callum, com um sistema frontal associado.

Face a estas previsões, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA) recomenda, em comunicado, que sejam tomadas medidas de autoproteção, nomeadamente o reforço das amarrações das embarcações e ainda especial cuidado na circulação junto da orla costeira e zonas ribeirinhas.

A Proteção Civil açorina desaconselha a prática de atividades relacionadas com o mar, nomeadamente pesca desportiva, desportos náuticos ou passeios à beira mar.

As autoridades recomendam a consolidação de telhados, portas e janelas, o corte de árvores próximas em risco de queda e que os objetos soltos do jardim sejam guardados.

O SRPCBA aconselha a população a manter limpos os sistemas de drenagem das residências e a não circular sem necessidade.