Mau tempo deixa 600 passageiros em terra

No jornal de hoje, uma reportagem junto dos comerciantes da baixa de Ponta Delgada que estão descontentes com a iluminação de Natal e a burocracia da autarquia tem destaque fotográfico na primeira página, tal como a afirmação de Mário Fortuna a propósito da falta de transparência no setor público empresarial, numa conferência que juntou ontem Gualter Furtado, Joaquim Bastos e Silva e José Monteiro da Silva na Câmara do Comércio e Indústria de Ponta Delgada.

As notícias de que foram registados 12 novos casos de HIV nos Açores no ano passado, a detenção de dois homens que trabalhavam na obra na cadeia por tráfico de droga e a aprovação de três projetos do Orçamento Participativo da Ribeira Grande estão também na capa, onde o Desporto faz referência ao último jogo em casa do União Sportiva para a EuroCup.