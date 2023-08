Mau tempo deixa 17 pessoas desalojadas na ilha de São Miguel

Segundo disse à Lusa fonte da Proteção Civil da Câmara de Ponta Delgada, nos Ginetes ficaram desalojados um idoso e o filho, que foram acolhidos por familiares, enquanto nos Remédios trata-se de um casal com um filho, que aguardam ainda realojamento.

Ainda nos Remédios, ficou desalojado um casal com cinco crianças, que aguarda igualmente realojamento, sendo que o casal desalojado de Santo António, com três filhos, foi realojado no Centro Paroquial.

A Câmara Municipal e o Serviço Municipal de Proteção Civil de Ponta Delgada referem que foram registadas, devido à forte chuva, mais de 40 ocorrências nas freguesias de Feteiras, Candelária, Ginetes, Sete Cidades, Mosteiros, Capelas, Santo António, Santa Bárbara, Remédios, Ajuda da Bretanha e Pilar da Bretanha.

De acordo com o município, as situações reportadas “estão, sobretudo, relacionadas com estragos e inundações em vias municipais e habitações, tendo também sido registados transbordos de ribeira e, consequentemente, danos de monta em viaturas”.

Várias vias municipais estiveram cortadas ao trânsito nas freguesias dos Ginetes, Capelas, Santo António, Remédios e Ajuda da Bretanha, segundo a Proteção Civil de Ponta Delgada.

O Departamento de Desenvolvimento Social da Câmara Municipal de Ponta Delgada está, entretanto, a “efetuar o levantamento dos prejuízos sociais resultantes da intempérie e a acompanhar, de perto, a situação das famílias realojadas, em articulação com o Instituto de Segurança Social dos Açores.

Cinquenta e seis ocorrências, como inundações, foram registadas entre a noite de domingo e segunda-feira nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, na ilha de São Miguel, na sequência de chuvas fortes.

O agravamento do estado do tempo ocorreu devido à passagem de uma ondulação frontal pelo arquipélago dos Açores.

A previsão de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, motivou a emissão, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera, de um aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) para o grupo Oriental (a que pertence a ilha de São Miguel) durante a noite passada.