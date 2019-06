Mau tempo cancela segundo dia do Red Bull Cliff Diving

A prova, que ontem teve início com a realização da primeira ronda de saltos, fica adiada para amanhã, se as condições meteorológicas o permitirem, com a segunda e terceira rondas e as respetivas finai.





Ontem, o mexicano Jonathan Paredes foi o melhor entre os homens e nas mulheres, a atual líder da prova, Rhiannan Iffland, registou a marca mais elevada.





A prova de São Miguel, que decorre no ilhéu de Vila Franca do Campo, é a quarta da edição deste ano do Red Bull Cliff Diving.