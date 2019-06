Mau tempo antecipa início do Red Bull Cliff Diving nos Açores

O mexicano Jonathan Paredes foi o melhor entre os homens, ao registar 82,60 pontos, contra 77 de Andy Jones (líder do campeonato) e 72,8 de Gary Hunt e Michal Navratil.

Já nas mulheres, a atual líder da prova, Rhiannan Iffland, registou a marca mais elevada, 71,5 pontos, à frente de Eleanor Townsend Smart (61,1) e Lysanne Richard (55,90).

A prova de São Miguel, que decorre no ilhéu de Vila Franca do Campo, é a quarta da edição deste ano do Red Bull Cliff Diving World Series e representa a oitava visita consecutiva aos Açores do circuito mundial de saltos para a água de grande altura, o que confere ao arquipélago o estatuto da mais antiga referência do calendário.

A competição abarca 23 atletas de 14 países e, de todas as etapas do calendário, "só os Açores oferecem a possibilidade de saltar diretamente das rochas, um tributo às origens do desporto nascido há mais de 200 anos no Havai", valoriza a organização.

Hoje, se as condições o permitirem, a segunda ronda da competição será realizada a partir das rochas, sendo que no sábado a competição será concluída com a terceira ronda e as respetivas finais.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu hoje às ilhas dos grupos central e oriental dos Açores - incluindo-se São Miguel neste segundo grupo - os avisos meteorológicos amarelos tendo em conta as previsões de chuva, por vezes forte, e trovoada, o que pode impedir a realização de provas.

Em julho, o Red Bull Cliff Diving World Series segue para Beirute, no Líbano.