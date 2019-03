Matiné de Carnaval destinada às crianças

As mais lidas

O júri do concurso foi composto por Marlene Amaral, presidente da CPCJ da Povoação; Tiago Pinto, presidente do Conselho Executivo da Escola Básica e Secundária da Povoação e Nilson Vieira, membro da Assembleia Municipal.

Os premiados ganharam vales no valor de 100, 80 e 60 euros, respetivamente, oferecidos pela autarquia povoacense.

Na categoria dos 6 aos 14 anos, o primeiro lugar foi para Alexandre Cidade que se disfarçou de “Austronauta”; o segundo foi para Martim Medeiros que foi de “Minecraft” e o terceiro lugar para Juliana Condinho que se apresentou com um típico traje de “Folclore”.

Desta forma, na categoria dos 0 aos 5 anos, em primeiro lugar ficou Valentina Carreiro que se disfarçou de “Ananás”; em segundo Sofia Melo que se apresentou de “Espantalho” e em terceiro a dupla de irmãos, Tomás e Emilia Amaral, que foram fantasiados do famoso queijinho “A vaca que ri”.

De acordo com nota, no concurso de fantasias participaram mais de 100 concorrentes divididos por duas categorias: a primeira dos 0 aos 5 anos e a segunda dos 6 aos 14 anos.

O Gimnodesportivo da Vila da Povoação acolheu, uma vez mais, a matiné de Carnaval direcionada para as crianças.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok