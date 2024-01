Matilde Silvestre chamada à seleção Sub-17

A atleta micaelense foi uma das 30 jogadoras chamadas pelo treinador Nacional André Teixeira para o estágio de observação que vai decorrer em Rio Maior, a partir do próximo domingo (dia 7) e que se prolonga até à quarta-feira seguinte (dia 10).



Matilde Silvestre foi uma das jogadoras em maior destaque pelo selecionado da Associação de Futebol de Ponta Delgada que competiu, em Vila Real, no Torneio Interassociações de Futsal Sub-17 Feminino na última semana do mês de dezembro.



Para além disso, a atleta tem sido chamada para os jogos da equipa de Sub-19 da CPL que compete no Nacional e onde já apontou dois golos.



Todas as 30 jogadoras chamadas pelo treinador André Teixeira ainda não somaram qualquer internacionalização por Portugal e durante o estágio que vai decorrer em Rio Maior estão agendados cinco sessões de trabalho.



No dia 8 haverá dois treinos, o mesmo ocorrendo no dia 9, sendo que no dia 10, último momento da concentração, haverá apenas um treino.



Todas as sessões vão decorrer no Pavilhão Polidesportivo de Rio Maior.



A concentração das atletas e de toda a comitiva será feita no dia 7, até às 20h30, no Centro de Estágios de Rio Maior.