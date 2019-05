Mathieu eleito homem do jogo

O defesa Mathieu e o guarda-redes Renan, ambos do Sporting, venceram este sábado os prémios de homem do jogo e 'fair-play', respetivamente, da final da Taça de Portugal em futebol, na qual os ‘leões’ venceram o FC Porto.

O central francês foi o eleito pelos jornalistas presentes na tribuna de imprensa do Estádio Nacional. Em declarações após o jogo, Mathieu agradeceu o galardão e lembrou o significado especial de vencer no Jamor um ano depois de uma derrota com o Desportivo das Aves, em plena ‘ressaca’ do ataque à Academia de Alcochete: “Obrigado a todos. Foi muito difícil para nós... Voltar aqui para ganhar esta Taça é incrível”.

Os acontecimentos de 15 de maio de 2018 foram também mencionados pelo guarda-redes brasileiro na sala de imprensa do estádio, depois de receber o prémio de 'fair-play' desta final.

“É uma mistura de sentimentos, porque cheguei no clube numa situação e hoje ele encontra-se noutra situação. Só tenho de agradecer a Deus por vestir esta camisola, à minha família, a todos os sportinguistas por me apoiarem e apoiarem o grupo. Quero dar os parabéns aos meus colegas, são guerreiros de verdade. Muitas vezes foram criticados e hoje, num jogo complicado, lutaram do início ao fim”, afirmou.

O Sporting venceu a Taça de Portugal, depois de superar o FC Porto por 5-4 no desempate por grandes penalidades, após o 1-1 no final dos 90 minutos e nova igualdade a dois no prolongamento.