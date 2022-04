Matheus Nunes ‘espreita’ lugar entre as escolhas de Fernando Santos

Um mês depois de ter vencido República da Irlanda (2-1) e Azerbaijão (3-0), a ‘elite’ nacional volta a reunir-se com especial enfoque na antepenúltima jornada do Grupo A de apuramento, na qual vai receber os luxemburgueses, em 12 de outubro, no Estádio Algarve.

Três dias antes, em 09 de outubro, Portugal realizará, no mesmo local, um jogo de preparação com o Qatar, a seleção anfitriã do Mundial2022, que foi inserida no grupo de qualificação da equipa lusa, com o intuito de preparar a participação na fase final da competição.

A partir das 12h30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, Fernando Santos divulgará um lote que deverá ter 25 atletas e no qual dificilmente não estará Matheus Nunes, o médio luso-brasileiro do Sporting que rejeitou representar o ‘escrete’ em detrimento da equipa das ‘quinas’.

O jogador ‘leonino’ tem estado no ‘radar’ de Fernando Santos há vários meses, conforme o próprio técnico assumiu recentemente, e a vontade manifestada pelo próprio Matheus esta semana faz prever que esteja entre os eleitos de Portugal para os dois encontros em outubro.

Além da previsível chamada de Matheus Nunes, o selecionador nacional poderá ter reservadas mais novidades, face à indisponibilidade dos sportinguistas Gonçalo Inácio e Pedro Gonçalves, ambos lesionados, e às dúvidas relacionadas com a condição física de Pepe, do FC Porto.

De regresso poderá estar o avançado João Félix, que recuperava da intervenção ao tornozelo direito por altura dos embates do mês passado, enquanto Renato Sanches dificilmente voltará às escolhas nesta altura, uma vez que só esta semana retomou os treinos no Lille, após ter sido operado ao joelho.

Fernando Santos deverá chamar o mesmo trio de guarda-redes da última convocatória, composto por Rui Patrício (Roma), Anthony Lopes (Lyon) e Diogo Costa (FC Porto), ao qual se juntarão, previsivelmente, os defesas João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), Rúben Dias (Manchester City), Domingos Duarte (Granada), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) e, caso recupere dos problemas físicos, Pepe (FC Porto).

No meio-campo, as escolhas deverão recair em Danilo Pereira (Paris Saint-Germain) - que também é opção para o centro da defesa -, João Palhinha (Sporting), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), João Mário (Benfica), João Moutinho (Wolverhampton) e Otávio (FC Porto), além do já referido Matheus Nunes.

Por outro lado, André Silva (Leipzig), Bernardo Silva (Manchester City), Diogo Jota (Liverpool), Rafa (Benfica), Gonçalo Guedes (Valência) e João Félix (Atlético de Madrid) são os nomes mais fortes a integrar um lote de avançados encabeçado pelo ‘capitão’ Cristiano Ronaldo (Manchester United), que decidiu o duelo com a República da Irlanda, mas acabou por falhar a deslocação ao Azerbaijão, por castigo.

Portugal lidera o Grupo A de qualificação para o Campeonato do Mundo, com 13 pontos, mais dois do que a Sérvia (11), segunda colocada, e mais sete face ao Luxemburgo (seis), que é terceiro, à frente de República da Irlanda (dois) e Azerbaijão (um).

A fase de grupos da qualificação europeia para o Mundial2022 termina em novembro e o vencedor de cada um dos 10 grupos apura-se diretamente para a fase final, enquanto os segundos classificados vão disputar os ‘play-offs' de apuramento, aos quais se juntarão dois vencedores de grupos da Liga das Nações que não consigam qualificar-se diretamente para a fase final ou para os ‘play-offs'.

Destas 12 equipas presentes nos ‘play-offs', que serão disputados em março de 2022, sairão os últimos três representantes europeus no próximo Campeonato do Mundo, que vai decorrer no Qatar, entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.