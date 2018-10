Mateus decisivo na vitória fácil do Boavista em Fátima para a Taça de Portugal

No Estádio Papa Francisco, o Boavista controlou quase sempre e garantiu a passagem com dois golos de Mateus, que ainda desperdiçou uma grande penalidade e assistiu Rochinha para o quarto. Fábio Espinho também marcou para os ‘axadrezados’, enquanto Zé Miguel fez o golo do Fátima no melhor período da equipa da casa.

O Boavista mudou meia equipa em relação ao jogo anterior, na I Liga, mas não facilitaram, pressionando o Fátima, oitavo da Série C do Campeonato de Portugal, com muito poder físico em todo o campo.

O primeiro golo surgiu naturalmente para a equipa de Jorge Simão aos 15 minutos: canto de Fábio Espinho, desvio da defesa e Mateus - que voltou à equipa após lesão - atirou de primeira e colocado de fora da área.

Aos 22 minutos, o Boavista desperdiçou uma grande penalidade, por derrube de Laranjeiro a Rochinha. Mateus rematou bem, mas Fábio Ferreira voou e desviou para canto.

Embalados, os ‘axadrezados’ elevaram para 2-0 dois minutos depois, novamente por Mateus, aproveitando um cruzamento da direita de Edu Machado.

O Fátima ainda reagiu, aproveitando um afrouxamento do Boavista. Aos 42 minutos, Magique lançou Zé Miguel, que correu até à área contrária e rematou cruzado para o 2-1.

O Boavista perdeu intensidade e o Fátima tentou, embora sem grande clarividência, o empate.

A equipa de Jorge Simão recuou mas voltou a marcar, aos 63 minutos, num livre executado com mestria por Fábio Espinho.

Com o terceiro golo sofrido, o Fátima entregou o jogo e acabou por sofrer o quarto, num ataque rápido em que Mateus serviu Rochinha para o 4-1, carimbando a qualificação.