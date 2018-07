Marta Guerreiro afirma que redução da fatura energética das IPSS deve seguir o caminho da eficiência energética

“Estamos a trabalhar nesse sentido, dando às IPSS as ferramentas necessárias de capacitação no âmbito de eficiência energética para que elas possam reduzir a sua fatura, gerando poupanças económicas e ambientais para a Região, através de auditorias e respetivo relatório com medidas de melhoria, emissão de certificados energéticos e sensibilização e formação para as melhores práticas de eficiência energética”, afirmou Marta Guerreiro, citada em nota do Gacs.





“Nós queremos, efetivamente, auxiliar as IPSS a reduzir o seu encargo monetário relacionado com as despesas da fatura energética”, garantiu Marta Guerreiro, acrescentando que está a ser desenvolvido o Programa de Eficiência Energética nas IPSS dos Açores com o objetivo de potenciar o incremento da eficiência energética nestas instituições, em estreita colaboração com a Secretaria Regional da Solidariedade Social.





A Secretária Regional frisou que este programa prevê auditorias energéticas, que constituem “um exame detalhado das condições de utilização de energia das IPSS e permitem contabilizar os consumos e desempenhos energéticos dos sistemas e equipamentos”, adiantando que “as entidades promotoras do projeto se encontram a identificar edifícios de valências pertencentes a IPSS para realização destas auditorias”.





A formação e sensibilização, medidas também presentes no programa, vão permitir, segundo Marta Guerreiro, “aumentar os níveis de conhecimento, sensibilizar os técnicos e utentes das IPSS e enraizar práticas mais eficientes, levando a reduções de consumo”.





Para além do Programa Regional, Marta Guerreiro destacou que o Governo dos Açores está a realizar, em parceria com a Associação das Agências de Energia e Ambiente, um Programa Integrado de Eficiência Energética para as IPSS, onde já foram selecionadas 36 instituições.





“Trata-se de um programa que tem como objetivos primordiais a sensibilização e a formação dos colaboradores das IPSS para a temática da eficiência energética, através da criação de uma rede de Coordenadores Internos de Energia capacitados no âmbito do Programa”, frisou.





A Secretária Regional adiantou que, neste momento, para as 36 IPSS e para os respetivos Coordenadores Internos, estão previstos dois workshops formativos na Região, um em São Miguel e outro na Terceira, com base num manual de boas práticas que está a ser produzido e que poderá ser distribuído, não só pelos utentes, como por todas as suas famílias.