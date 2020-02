Marrocos repatriou 167 cidadãos que vão ficar 20 dias sob supervisão médica

De 5 a 7 de março

A Madalena, na ilha do Pico, recebe de 5 a 7 de março, o Colóquio ' Vinum vita est - Culturas da Vinha e do Vinho: Entre o Mediterrâneo e o Atlântico', coorganizado pela Universidade Nova de Lisboa e pela Universidade Aberta, em parceria com a autarquia local.