Marítimo pode perder o jogo na secretaria

Robert Câmara, o presidente da Associação de Futebol de Ponta Delgada, revelou as razões invocadas pelo Marítimo para não estar presente na Lagoa: “A justificação do Marítimo foi que não conseguiu viagem no sábado! O não ter viajado na sexta-feira não me foi dada nenhuma justificação, nem devia ter sido dada, mas nos dias que se seguem eles devem fazer chegar à associação organizadora, no caso a de Ponta Delgada, o que acharem por bem para poderem ultrapassar esta dificuldade. Para já, e com aquilo que temos, o que há é a eventual perda de pontos”, revelou o dirigente aos jornalistas.





