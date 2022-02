Marítimo e Nacional com público nas bancadas no arranque da época 2021/2022

“O acesso ao público está limitado até 50% da capacidade de cada estádio sendo que a entrada dos espetadores está sujeita à obrigatoriedade de apresentação de um teste rápido de antigénio realizado nas 48 horas que antecedem o início de cada evento desportivo”, pode ler-se na circular normativa publicada pela autoridade regional, que não faz referência ao certificado de vacinação.

A DRS informa ainda que “não será permitido a entrada de espetadores sem um teste rápido de antigénio negativo”, sublinhando, que este procedimento é obrigatório para todos os eventos desportivos que envolvam mais de 100 pessoas nos recintos desportivos.

Os testes antigénio podem ser feitos de forma gratuita, num dos postos aderentes, tais como farmácias, clínicas e laboratórios, informa a mesma nota.

O documento menciona ainda que o secretário regional de Saúde e Proteção Civil, Pedro Ramos, juntamente com o diretor regional de Saúde, Herberto Jesus, reuniram com os dirigentes do Club Sport Marítimo e Clube Desportivo do Nacional e reforçaram a importância de assegurar o cumprimento das orientações da Saúde.

O Marítimo já confirmou a presença de adeptos na partida diante do Boavista para a primeira fase da Taça da Liga.

“A Direção Regional de Saúde autorizou a presença de 50% da lotação do Estádio do Marítimo. Cerca de 4 500 pessoas poderão assistir ao jogo de domingo, dia 25 de julho, às 18h00, diante do Boavista”, pode ler-se no comunicado publicado pelos ‘verde rubros” no seu sítio oficial na internet.

O clube ‘verde rubro’ informa ainda que nas imediações do seu recinto desportivo estará um posto de colheita para a realização dos testes antigénio, no sábado das 12h00 às 17h00 e no domingo das 12h00 às 18h00.

Fonte do Nacional confirmou à agência Lusa que os ‘alvinegros’ também vão contar com a presença de adeptos nas bancadas na partida frente ao Estoril Praia, domingo, às 18h00, para a primeira fase da Taça da Liga.

O clube que esta temporada vai disputar a II Liga, poderá ter no primeiro jogo oficial da temporada até 2.500 adeptos nas bancadas, 50% da capacidade do Estádio da Madeira, igualmente, com a obrigatoriedade de apresentação de teste negativo à Covid-19.

A Madeira registou 29 novos casos de infeção por SARS-Cov-2 e mais 17 doentes recuperados nas últimas 24 horas, num dia em que estão identificadas 213 situações ativas, informou a Direção Regional da Saúde (DRS).