Marítimo arrisca-se a voltar a não ter público no estádio

Os estádios dos dois clubes da Madeira puderam receber no fim de semana passado público, depois de autorizados pela Direção Regional da Saúde, que permitiu no máximo até 50% da capacidade dos recintos, mediante a apresentação de um teste negativo antigénio à entrada, independentemente de ter o certificado de vacinação.

Em relação ao jogo disputado no estádio do Marítimo, Carlos Pereira disse que o plano no regresso do público “foi cumprido na íntegra”, recusando as acusações da Polícia de Segurança Pública (PSP).

“Está a fazer um sem número de recomendações e está a fazer com que provavelmente não volte a ter público no estádio, uma coisa que é incompreensível, mas que a PSP saberá responder perante aquilo que foi a nossa contestação”, reagiu o dirigente ‘verde rubro’.

Segundo uma fonte do clube da I Liga, as acusações da PSP prendem-se com a “falta de sinalética nos bares situados no interior do estádio, que não tinham informações como 'espere pela sua vez' e 'entrada e saída'”.

“Acho que foram cumpridas todas as regras, mas, mesmo assim, ainda temos problemas com as regras que nos foram impostas, que nós achamos que foram totalmente cumpridas e a PSP, por outro lado, acha que não foram totalmente cumpridas”, destacou Carlos Pereira, enfatizando que o “comandante da PSP terá que responder e, se quiser proibir, está no seu direito”.

A partida, disputada no domingo entre Marítimo e Boavista, vitória 'axadrezada' por 1-0, contou para a primeira fase da Taça da Liga e ficou marcada pelo regresso do público aos estádios da Madeira.