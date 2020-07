Marinho e Pinto nomeado presidente honorário do PDR

A Escola Secundária Domingos Rebelo, em São Miguel e As escolas básicas e secundárias da ilha de Santa Maria, da Graciosa, da Calheta, em São Jorge, a escola Manuel de Arriaga, no Faial, a de São Roque do Pico, bem como das Flores e Mouzinho da Silveira, na ilha do Corvo, vão proceder a partir do dia 7 de agosto ao acompanhamento presencial dos interessados ao concurso nacional de acesso ao ensino superior público em 2020-2021.