Marinha resgatou tripulante de embarcação de pesca por indisposição a sul do Funchal

A Marinha coordenou este sábado o resgate médico via marítima de um tripulante que estava indisposto da embarcação de pesca costeira "Pérola de Santa Cruz" e que se encontrava a cerca de 12 milhas a sul do porto do Funchal.

O tripulante, de 25 anos e natural do Caniçal, foi resgatado por uma embarcação da Capitania do Porto do Funchal, tendo depois sido seguido em ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC - Funchal); Capitania do Porto do Funchal, Serviço Regional de Proteção Civil e INEM - Centro de Orientação de Doentes Urgentes no Mar - CODU-MAR foram as entidades que tomaram conta da ocorrência.