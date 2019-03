Marinha resgata tripulante chinês de navio mercante nos Açores

A Marinha resgatou este sábado um tripulante que precisava de cuidados médicos do navio mercante chinês “JIN TAI FENG”, a navegar a cerca de 20 milhas (37Km) a sul da Ilha Terceira.

Num comunicado, a Marinha precisa que o paciente era aguardado por uma ambulância do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores (SRPCBA), tendo sido posteriormente transportado para o Hospital Santo Espírito, Angra do Heroísmo, Ilha Terceira, onde deu entrada em situação estável.

O tripulante resgatado, do sexo masculino, de 47 anos de idade e de nacionalidade chinesa, apresentava uma crise hipertensa e dores no peito, adianta a Marinha no comunicado.

Esta operação de resgate foi coordenada pela Marinha, através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Delgada), em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes Mar (CODU-Mar).

O navio mercante “JIN TAI FENG”, que navegava a cerca de 20 milhas (37Km) a sul da Ilha Terceira, tinha bandeira de Hong Kong.