Marinha reforçou procedimentos de segurança nos salvamentos (vídeo)

Os problemas registados pela Marinha Portuguesa no salvamento do único tripulante do veleiro francês “Sma Solo Sailor”, quando estava a 50 milhas a norte da ilha de São Miguel em dezembro de 2015, motivou uma alteração nos procedimentos de segurança para içar uma embarcação semirrígida para bordo do navio.



As imagens do salvamento foram divulgadas pela estação de televisão SIC no domingo à noite, mostrando como o tripulante que estava a ser salvo, juntamente com três militares, caíram no mar na sequência de um incidente com a embarcação de socorro.



O porta-voz da Marinha explicou que um cabo se danificou quando se preparava para fazer subir a embarcação semirrígida para o navio patrulha ‘Viana do Castelo”, provocando a queda no mar de quatro pessoas.



“Foi partido um cabo e a embarcação rodou sobre o seu eixo, embatendo com a parte traseira junto ao costado do navio”, explicou o porta-voz da Marinha Portuguesa.





