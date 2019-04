Marinha procura embarcação que lançou alerta na noite de quarta-feira

As mais lidas

A nota da Marinha indica que estão empenhados nas buscas os navios “Viana do Castelo” e “António Enes”, e uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa. Foi também solicitado à navegação na área que participasse nas buscas.

Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Lisboa e de Ponta Delgada “tentaram estabelecer contacto telefónico, contacto via rádio e através de outros navios na área com a embarcação, mas sem sucesso até ao momento”, não tendo sido localizados “quaisquer objetos pertencentes à mesma”.

O alerta foi recebido no Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, através da bóia transmissora do sinal de emergência da embarcação, que “indicou uma posição a cerca de 310 milhas náuticas (574 quilómetros) a oeste de Peniche”.

O porta-voz da Marinha explicou ainda que a autoridade marítima recebeu um alerta e que as ligações posteriores para entrar em contacto com a embarcação em causa ocorreram “sem sucesso”.

O porta-voz deste ramo das Forças Armadas, Fernando Pereira da Fonseca, disse que, de acordo com a informação disponível até ao momento, estimam-se que estejam a bordo “sete a nove” pescadores, todos da zona de Peniche, no distrito de Leiria, acrescentando que a embarcação de pesca de espadarte tem 28 metros de cumprimento.

A Marinha Portuguesa está a realizar buscas a 518 quilómetros de Peniche para detetar uma embarcação que lançou um alerta às 22h50 de quarta-feira (hora dos Açores), disse à Lusa o porta-voz daquela força armada, explicando que a embarcação de pesca está registada no porto da Horta, nos Açores, com o nome de 'Parma', mas opera a partir de Peniche.

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok