Marine Le Pen apela ao voto dos franceses de direita e de esquerda

“A minha ambição é unir os franceses num projeto que junte as gerações num destino invencível. Apelo a todos os franceses, de todas as sensibilidades, de direita ou esquerda, de todas as origens que se unam a nós para construirmos com convicção e entusiasmo uma grande vitória", disse a líder da extrema-direita, enquanto os seus apoiantes na sala gritavam "vamos ganhar" repetidamente.

Marine Le Pen terá, segundo as sondagens, cerca de 24% dos votos dos franceses, ficando em segundo lugar nesta primeira volta das eleições. Em primeiro lugar ficou o Presidente cessante, Emmanuel Macron, com cerca de 28% dos votos.

Para a segunda volta, Marine Le Pen disse querer ser "a Presidente de todos", afirmando mesmo que "todos os franceses que não votaram por Macron" podem votar nela, indicando que esta não é uma escolha para cinco anos, mas sim para os próximos 50 anos.

"Eu vejo a esperança, a esperança das forças que querem endireitar este país. A 24 de abril far-se-á uma escolha fundamental entre duas visões opostas do país: a divisão e a desordem ou a união dos franceses à volta da justiça social", indicou a candidata.

Muito aplaudida pelos militantes, o clima da noite eleitoral do partido de extrema-direita, que se realiza junto ao Bosque de Vincennes, era de apoteose, com muitos jovens entre os assistiram ao discurso de Le Pen.

Marine Le Pen e Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão defrontar-se daqui a duas semanas na segunda volta das eleições presidenciais que se realizam a 24 de abril.

Alguns dos candidatos de esquerda - Anne Hidalgo (socialista), Yannick Jadot (ecologista), Fabien Roussel (Partido comunista) e Philippe Poutu (operário e sindicalista) - à primeira volta das eleições presidenciais na França, realizadas hoje, apelaram ao voto em Emmanuel Macron na segunda volta, para travar a candidata da extrema-direita Marine Le Pen. O mesmo fez a candidata da direita moderada, Valérie Pécresse.

Cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses foram hoje chamados às urnas para a primeira volta das eleições presidenciais, à qual se apresentaram 12 candidatos.