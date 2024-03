O Marienses entrou com uma dupla vitória na segunda fase da Zona Açores da II Divisão, ao ganhar o Calheta, em São Jorge, por duplo 0-3.



A equipa de Vila do Porto lidera com 21 pontos e os jorgenses estão em quarto lugar com seis.



No outro encontro, os Antigos Alunos venceram o Atlético Rabo de Peixe por 3-0 na primeira jornada, e o clube da vila piscatória ganhou o embate da segunda ronda por 2-3.

Os “ex-escolares” estão em segundo lugar com 15 pontos e o Atlético é quinto, com cinco.

Entretanto, o Volei Clube de São Miguel (VCSM) sagrou-se, no último fim de semana, campeão de São Miguel no escalão de juniores femininos.



Em nota de imprensa, o VCSM dá conta do feito na sequência da vitória, por 3-0, obtida no último fim de semana sobre a Academia Carlos Silveira.

Depois do título em juvenis femininas, o VCSM conquista o título micaelense em juniores femininas e encontra-se a preparar o Campeonato Regional que vai ter lugar na ilha Terceira no próximos dias 22, 23 e 24 (março).