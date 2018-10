Marcelo só se pronuncia depois de ver "panorama global das novidades"

As mais lidas

O Presidente da República falava à margem do Congresso promovido pela União Internacional de Advogados que debate hoje, na Alfandega do Porto, o papel dos advogados na luta contra a escravatura dos tempos modernos e a prática da advocacia na era digital.

"Eu só posso pronunciar-me quando tiver o quadro todo. Neste momento o que temos é algumas peças do quadro, o quadro todo só se vai ter depois das longas e sempre muito animadas discussões na especialidade", sublinhou.

Questionado pelos jornalistas se concorda com o ministro das Finanças que afirmou que este é um orçamento de "enorme alívio fiscal", o chefe de Estado insistiu que só se irá pronunciar quando conhecer o quadro global.

O Presidente da República reiterou esta terça-feira que vai esperar pelo fim do debate na especialidade para se pronunciar sobre o Orçamento do Estado para 2019, sublinhando que quer esperar para ver “o panorama global das novidades”.

