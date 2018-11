Marcelo Rebelo de Sousa diz que o Porto Santo é um “exemplo notável” de se fazer Portugal

As mais lidas

Marcelo Rebelo de Sousa participa esta quinta-feira, 01 de novembro, nas comemorações dos 600 anos da descoberta da ilha do Porto Santo, seguindo um programa que começa às 10:30 e se prolonga até depois das 19:00.

O Presidente da República vincou o trabalho desenvolvido ao longo de 600 anos no arquipélago da Madeira, a começar pelo Porto Santo, e que permitiu construir o que hoje é "uma região autónoma pujante" e também "um exemplo de uma maneira notável de se fazer Portugal".

"Por isso, o Presidente da República tinha de estar cá, tinha de acompanhar intensamente [as comemorações], será um dia muito intenso o de amanhã", disse Marcelo Rebelo de Sousa à chegada à ilha, cerca das 23 horas de quarta-feira.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sublinhou esta quarta feira no Porto Santo que a descoberta da ilha, há 600 anos, foi um "momento histórico muito importante" e constituiu um "exemplo notável" de se "fazer Portugal".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok