Marcelo Rebelo de Sousa agradece à seleção "alegrias" que deu ao país

O Presidente da República agradeceu este sábado à seleção portuguesa de futebol as “alegrias” que deu ao país no Mundial2018, considerando que o jogo dos oitavos de final foi “talvez o mais bem jogado” por Portugal, mas faltou sorte.

Marcelo Rebelo de Sousa falava à RTP no Estádio Ficht, em Sochi, na Rússia, após o jogo que eliminou a seleção portuguesa de futebol do Mundial2018, ao perder com o Uruguai por 2-1 nos oitavos de final.

O chefe de Estado disse que falou com os jogadores e o selecionador Fernando Santos para “agradecer-lhes estes dias e estas semanas de alegrias e de sonhos”.

“O país vibrou, encheu as praças, encheu tudo, vibrou com eles, ficou eternamente grato a eles por aquilo que fizeram, pelos sonhos que permitiram alimentar e pelas alegrias proporcionadas”, sublinhou Marcelo Rebelo de Sousa.

Para o Presidente da República, os jogadores da seleção nacional “jogaram muitíssimo bem”, sobretudo na segunda parte, sendo “talvez o jogo mais bem jogado pela equipa portuguesa” durante o Mundial2018, que está decorrer na Rússia.

“Jogaram hoje com a fibra de campeões”, mas “não deu porque não houve sorte”, acrescentou o chefe de Estado, considerando que “foi por um triz”.

“Agora é uma questão de justiça dizer-lhes que lhes estamos gratos por aquilo que fizeram”, concluiu Marcelo Rebelo de Sousa, para quem a seleção do Uruguai “não é superior” à portuguesa, embora tenha havido “aquela pequena diferença na concretização, na eficácia, na sorte”.

A seleção portuguesa, atual campeã europeia de futebol, foi hoje eliminada do Mundial2018, por ter perdido por 2-1 perante o Uruguai.

Com esta vitória, o Uruguai passou aos quartos de final, onde vai defrontar a França, que venceu hoje a Argentina por 4-3.