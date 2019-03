Marcelo pronto para promulgar "imediatamente" Plano de Contingência

As mais lidas

“Vamos esperar para ver, tudo vai ser muito rápido nas próximas horas, nos próximos dias. Se já era imprudente comentar o que é uma decisão de outros, é duplamente imprudente comentar uma decisão de um processo tão apertado no tempo e tão melindroso e complexo na substância”, rematou.

Em relação ao que poderá acontecer na questão do 'Brexit', Marcelo escusou-se a fazer previsões.

Vincou ainda que “Portugal está a fazer tudo para que haja uma solução com acordo”.

“Portugal está preparado para acertar o que é preciso acertar com os britânicos, para os nossos concidadãos não perderem os seus direitos e os britânicos que residem em Portugal não perderem os seus direitos”, referiu.

Marcelo disse ainda que Portugal está preparado para “bilateralmente acertar o que é preciso acertar” com o Reino Unido, de forma a que os portugueses que lá vivem não percam direitos com o eventual “Brexit”.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou que promulgará “imediatamente” o Plano de Contingência preparado para o Governo, para fazer face à eventual saída do Reino Unido da União Europeia.

