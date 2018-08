Marcelo lembra McCain como homem que serviu o seu país

As mais lidas

Os antigos presidentes norte-americanos Barack Obama e George W. Bush, um democrata e um republicano, deverão fazer um elogio fúnebre durante a cerimónia, a seu pedido, de acordo com o New York Times.

John McCain foi vítima de um cancro no cérebro, um dia depois da sua família ter anunciado que o senador tinha decidido parar com o tratamento da doença.

Numa curta nota publicada no ‘site’ da Presidência da República, Marcelo Rebelo de Sousa envia condolências à família do senador republicano McCain e lembra o homem que “serviu o seu país e que sempre esteve atento às relações entre Portugal e os EUA, em especial ao papel estratégico dos Açores”.

O Presidente da República lembrou, esta segunda-feira, o senador John McCain, que morreu no sábado aos 81 anos, como “um homem que serviu o seu país” e esteve atento às relações entre Portugal e os Estados Unidos da América.

