Marcelo e Trudeau trocam elogios em encontro em Toronto

Marcelo Rebelo de Sousa e Justin Trudeau fizeram breves declarações aos jornalistas no início de um encontro de trabalho, seguido de almoço, num hotel de Toronto.

"Trabalhamos tão de perto enquanto parceiros na NATO e a sua posição e de Portugal em relação à Ucrânia, opondo-se à Rússia e numa defesa tão forte pela paz, é realmente importante", declarou Justin Trudeau.

Justin Trudeau, que falou em inglês e francês, destacou a participação de Portugal na Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP) e considerou que tem tido um papel de liderança no ambiente e nos oceanos.

No plano das relações bilaterais, realçou: "Duplicámos o nosso comércio com Portugal na sequência do acordo de livre comércio [entre a União Europeia e o Canadá], o CETA, o que são ótimas notícias".

O primeiro-ministro canadiano elogiou também "a história incrível de sucesso" dos emigrantes portugueses e lusodescendentes e o seu contributo para o Canadá. "Construíram este país", afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa, que falou a seguir, devolveu os elogios a Justin Trudeau, considerando que, "no caso da Ucrânia, na NATO, e na ação climática, nos oceanos, na biodiversidade, na transição energética e também no digital", o primeiro-ministro canadiano, o seu Governo e o Canadá como um todo têm tido um "papel exemplar".

O chefe de Estado português aproveitou esta ocasião para reforçar o convite a Justin Trudeau para que visite Portugal em novembro deste ano e seja "a grande figura da Web Summit na abertura" desta conferência sobre tecnologia.

Sem dar para já resposta ao convite, Justin Trudeau referiu que o primeiro-ministro português, António Costa, já lhe tem falado no assunto: "Sim, o António tem falado comigo".

Marcelo Rebelo de Sousa chegou ao Canadá na quarta-feira para uma visita oficial de cinco dias dedicada às comunidades emigrantes portuguesas neste país.