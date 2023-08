Marcelo e Costa juntos este fim de semana em São Tomé para conferência da CPLP

“O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que esta manhã regressou a Lisboa, participa na XIV Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, que se realiza nos próximos dias 26 e 27 de agosto em São Tomé, dedicada ao tema ‘Juventude e Sustentabilidade na CPLP’”, refere uma nota no sítio oficial da Presidência da República.

Nesta deslocação, segundo a mesma nota, Marcelo Rebelo de Sousa estará acompanhado pelo primeiro-ministro, António Costa, e do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho.

De acordo com o programa disponível, o chefe de Estado chegará na tarde de sábado ao Aeroporto Internacional de São Tomé e Príncipe, participando nessa noite numa jantar restrito, no Palácio Presidencial, oferecido pelo homólogo de São Tomé aos chefes de Estado e de Governo presentes nesta conferência.

Para domingo, está prevista a participação nesta XIV conferência sob o tema “Juventude e Sustentabilidade na CPLP”, que decorrerá no Palácio dos Congressos, em São Tomé e Príncipe.

Marcelo Rebelo de Sousa esteve esta semana em Kiev, na Ucrânia, tendo então antecipado que iria reescrever a sua intervenção na cimeira da CPLP para incluir a Ucrânia e a questão do apoio ao país invadido.

O assunto fez parte do encontro entre Volodymyr Zelensky e Marcelo Rebelo de Sousa, pela posição privilegiada que Portugal tem no contacto com os países de África.

A CPLP, que integra Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste, realiza a 14.ª conferência de chefes de Estado e de Governo, em São Tomé e Príncipe, no próximo domingo, sob o lema "Juventude e Sustentabilidade".