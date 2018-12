Marcelo diz que combater o que se vive noutros países passa por ajudar os mais pobres

As mais lidas

"A sociedade civil, mesmo no tempo da crise, aguentou largamente a crise com exemplos de solidariedade como este", enalteceu.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas no meio dos cumprimentos, beijinhos e ‘selfies’ que durante uma hora distribuiu, antes dos discursos e de se sentar finalmente à mesa para almoçar.

"A única maneira de combatermos o que se vive lá fora, noutros países, é fazendo isto: é todos os dias ajudando, sobretudo os mais pobres, mais carenciados, independentemente da religião, do partido político, da opinião política. É isso que se deve fazer", defendeu o Presidente da República.

Marcelo Rebelo de Sousa está hoje a participar num almoço de Natal que a comunidade islâmica em Portugal oferece há já 13 anos a centenas de pessoas carenciadas, "crentes, de todas as crenças, e não crentes".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defendeu este sábado que a única forma de combater a xenofobia que se vive noutros países é ajudar todos os dias os mais pobres, "independentemente da religião ou do partido político".

Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.

Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.

Ok