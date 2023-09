Marcelo diz a Trudeau que agora "é muito difícil governar" em qualquer país

Marcelo Rebelo de Sousa, que se encontra no Canadá em visita oficial, falava no Toronto Metro Hall, ao lado do primeiro-ministro canadiano, durante a inauguração de uma exposição sobre a emigração portuguesa para este país.

No exterior do Toronto Metro Hall, havia um protesto contra o Governo do Partido Liberal do Canadá chefiado por Justin Trudeau.

Justin Trudeau, que discursou primeiro, referiu que "é fácil as pessoas olharem para a sua situação e sentirem-se atingidas ou frustradas porque os produtos alimentares estão demasiado caros e é difícil encontrar um lugar para morar".

O primeiro-ministro canadiano sustentou, no entanto, que "a globalização diminuiu o tamanho do planeta" e que, "por mais que os governos continuem a apoiar as pessoas, os problemas globais têm soluções globais".

Marcelo Rebelo de Sousa, que falou a seguir, dirigindo-se a Justin Trudeau como "querido amigo, líder inspirador", disse que este um "tempo difícil, com uma guerra global – não é uma guerra europeia, é uma guerra global – nas causas e nos efeitos".

"É difícil governar os países neste período, com inflação, problemas de energia, tantas dificuldades geopolíticas. É um período muito difícil para qualquer Governo, para qualquer primeiro-ministro, em qualquer continente", acrescentou o chefe de Estado, em inglês.

Na sua intervenção, Justin Trudeau agradeceu a Portugal o envio de meios de combate aos incêndios no Canadá neste verão.

Por sua vez, o Presidente português deixou "uma palavra de gratidão ao Canadá, ao povo canadiano, às autoridades canadianas" pelo acolhimento dado aos emigrantes portugueses.

"E quero agradecer ao primeiro-ministro por, no meio desta vida de governar um país, poder estar connosco, mostrando o respeito pela nossa comunidade, por vocês, pelas vossas famílias, por Portugal. São mesmo os melhores", exclamou.

No fim desta sessão, Marcelo Rebelo de Sousa condecorou a deputada federal luso-canadiana Alexandra Mendes, declarando: "É membro federal do parlamento e uma mulher, o que significa que é o futuro, porque as mulheres são o futuro – são o presente, mas são o futuro, tanto no Canadá como em Portugal".

"São condecorados todos os pioneiros neste gesto, os filhos, os netos, bisnetos dos pioneiros", afirmou.

O Presidente português está no Canadá desde quarta-feira, para uma visita de cinco dias dedicada às comunidades emigrantes portuguesas neste país onde, segundo o recenseamento de 2021, vivem perto de 450 mil pessoas de origem portuguesa.

Os primeiros emigrantes portugueses oficialmente registados chegaram ao Canadá em 1953, maioritariamente vindos dos Açores, na sequência do estabelecimento de relações diplomáticas formais entre os dois países, em 1952.