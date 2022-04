Marcelo deseja que "inspiração do supremo" toque Guterres na ida a Moscovo e Kiev

Marcelo Rebelo de Sousa transmitiu esta mensagem numa intervenção na Mesquita Central de Lisboa, onde hoje partilhou o 'iftar', a quebra do jejum diário no mês do Ramadão, após o pôr-do-sol.

Na sala de orações da mesquita, o chefe de Estado apelou à paz em todas as regiões do mundo, neste "momento de reflexão, de oração, de solidariedade", invocando o profeta Maomé e o Corão, e referiu-se expressamente à guerra na Ucrânia.

"Que o nosso pensamento e a nossa oração vão para todos quantos sofrem a guerra, a guerra na Ucrânia, tão dolorosa, tão difícil. Que a inspiração do supremo toque o secretário-geral das Nações Unidas na sua visita a Moscovo e a Kiev, para que se possa abrir um caminho para a paz", disse.

Marcelo Rebelo de Sousa pediu também que a felicidade de cada pessoa "possa ser construída com os outros e pelos outros" e agradeceu, em nome dos portugueses, "a paz que a comunidade islâmica tem construído em Portugal".

"Eu vos agradeço anos e anos e anos e anos de dedicação a Portugal. Bem hajam pelo passado, pelo presente e pelo futuro. Muito obrigado", reforçou o Presidente da República.

O chefe de Estado estendeu o seu apelo à paz ao Próximo e Médio Oriente, a África, em particular ao norte de Moçambique, à República Centro-Africana, ao Mali e à região do Sahel, assim como à Ásia e às Américas.

Antes, o xeque David Munir disse que a paz é o principal pedido formulado pelos muçulmanos nas suas orações, a paz em "todos os sítios onde há guerra", incluindo o Médio Oriente e a Europa que "infelizmente agora está a passar uma fase muito complicada".

Por outro lado, assinalou a liberdade religiosa em Portugal e saudou o 25 de Abril de 1974, considerando que por isso "cada muçulmano que vive neste país também tem de ser grato a Deus e ao Estado".

A Federação Russa lançou na madrugada de 24 de fevereiro uma ofensiva militar na Ucrânia com invasão por forças terrestres e bombardeamentos.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, tem marcados encontros com o Presidente da Federação Russa, Vladimir Putin, em Moscovo, na terça-feira, e com o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, em Kiev, na quinta-feira.

A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou em 02 de março uma resolução a condenar a agressão russa contra a Ucrânia e apelar a um cessar-fogo efetivo e imediato, com 141 votos a favor, incluindo de Portugal, cinco votos contra e 35 abstenções.

Portugal tem cerca de 50 mil muçulmanos.

O Ramadão é um período de jejum, que deve ser cumprido entre a alvorada e o pôr-do-sol, e de maior dedicação à espiritualidade, celebrado anualmente no nono mês do calendário islâmico.