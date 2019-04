Marcelo adia ida ao Funchal para dar prioridade a transporte de feridos

As mais lidas

"Eu fui muito sensível a essa prioridade, que é a necessidade de os aviões, nomeadamente o avião que ia utilizar da Força Aérea Portuguesa, poder ser utilizado para transportar feridos. E sendo necessários os dois, isso tem prioridade. É muito mais importante haver o acorrer aos feridos do que o Presidente partir hoje", justificou.

Em declarações no exterior do Palácio de Belém, em Lisboa, em direto para o Telejornal da RTP, o chefe de Estado disse que era sua intenção viajar de imediato para o Funchal, num avião da Força Aérea Portuguesa, "mas surgiu uma prioridade" que o levou a adiar a deslocação.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, adiou a sua deslocação à Madeira, na sequência do acidente com um autocarro turístico que provocou pelo menos 28 mortos, para dar prioridade ao transporte aéreo de feridos.

