Marca italiana de 'lingerie' apoia Ronaldo em "história improvável"

Citada pelo jornal de Turim Tuttosport, que retoma declarações à agência de notícias Ansa, o responsável máximo da Yamamay, Gianluigi Cimmino, declarou ainda que é preciso respeitar a “presunção de inocência” do jogador da Juventus.

"Estamos em plena campanha, não mudámos o nosso plano de investimentos e continuamos o nosso plano publicitário, que está a andar muito bem. Acreditamos que nestes casos é preciso preservar a presunção de inocência", disse.

A posição dos responsáveis da Yamamay contrasta com a de outros patrocinadores do jogador, caso da Nike e do ‘gigante’ de jogos de vídeo EA Sports, que vieram expressar preocupação com a alegação de violação que o futebolista português enfrenta.

A Juventus, por seu turno, reforçou o apoio ao jogador através de um comunicado no ‘twitter’: “Cristiano Ronaldo mostrou nos últimos meses o seu grande profissionalismo e dedicação, que é apreciado por todos na Juventus. Os eventos de que é acusado remontam há dez anos e não alteram essa opinião, que é compartilhada por qualquer um que tenha privado de perto com esse grande campeão”.

Cristiano Ronaldo, formado no Sporting, foi confrontado na segunda-feira com a reabertura de uma investigação da polícia de Las Vegas, nos Estados Unidos, com base numa queixa de Kathryn Mayorga, que acusa o português de a ter sodomizado sem consentimento em junho de 2009.

O capitão da seleção portuguesa negou "terminantemente" estas acusações, dizendo que a violação é "um crime abominável".

As alegações contra o avançado da Juventus, de 33 anos, fizeram cair as ações do clube italiano quase 10% na bolsa de Milão, na sexta-feira, e dois dos principais patrocinadores de Ronaldo, a Nike e a EA Sports, já se manifestaram preocupadas.

Cristiano Ronaldo estará ausente dos próximos jogos da seleção portuguesa, cuja convocatória foi divulgada na quinta-feira, mas disputou hoje o jogo da Juventus no terreno da Udinese para o campeonato, que a equipa de Turim venceu por 2-0 e o avançado português marcou o segundo golo.