Maratona literária reúne 24 escritores durante 24 horas nos Açores

De acordo com a editora, a iniciativa “visa sensibilizar para os livros, incentivar a leitura, valorizar o património, vivenciar a cidade” de Ponta Delgada, na ilha de São Miguel, nos Açores.

A promotora da iniciativa aponta que, durante 24 horas, “desde as 09:00 de 21 de julho até às 08:00 do dia 22 de julho, 24 autores publicados e/ou comercializados pela Letras Lavadas percorrerão, sucessivamente, 24 diferentes locais da cidade de Ponta Delgada”.

Cada autor, no local que lhe é destinado, “escreverá um texto alusivo que integrará um livro coletivo editado pela Letras Lavadas Edições”.

O livro será lançado pela Letras Lavadas Livraria, no dia do seu quarto aniversário, 22 de julho, às 18:00, com apresentação do comediante e escritor Luís Filipe Borges.

Colaboram nesta iniciativa os escritores Susana Goulart Costa, Hélio Soares, João Pedro Porto, José Andrade, Teófilo Braga, João Miranda, Susana Rodrigues, Telmo Nunes, Paula Sousa Lima e Ângela Almeida.

A iniciativa integra ainda Madalena São Bento, Maria João Ruivo, Malvina Sousa, Carolina Bettencourt, Leonor Sampaio da Silva, Hélder Medeiros, Orquídea Abreu, Pedro Paulo Câmara, Fernanda Mendes, Henrique Levy, Aníbal Pires, Sidónio Bettencourt, Carolina Cordeiro e Carlos Tomé