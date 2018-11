Manuel Pavão designado secretário-geral dos TSD/Açores

As mais lidas

Alexandre Gaudêncio, que substitui na liderança do PSD/Açores Duarte Freitas, é também presidente da Câmara Municipal da Ribeira Grande, em São Miguel.

O PSD/Açores elegeu, no final de setembro, um novo líder, Alexandre Gaudêncio, que obteve 60,9% dos votos, enquanto o seu opositor, Pedro Nascimento Cabral, teve 37,5%.

"Licenciado em Organização e Gestão de Empresas, Manuel Pavão é funcionário público e dirigente sindical", refere ainda o gabinete de imprensa dos social-democratas açorianos, lembrando que "os TSD/Açores são uma estrutura autónoma do Partido Social Democrata, vocacionada principalmente para a intervenção política nas áreas laborais, sindicais e da formação profissional", liderada por Joaquim Machado.

Numa nota enviada à redações, o PSD/Açores acrescenta que "a designação foi feita por unanimidade no secretariado regional dos TSD/Açores", onde Manuel Pavão "já exercia o cargo de vogal".

O funcionário público e dirigente sindical Manuel Pavão foi designado, por unanimidade, novo secretário-geral dos TSD/Açores, anunciou a estrutura regional do PSD.

