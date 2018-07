Manchester United, de Mourinho, goleado pelo Liverpool

Em Michigan, nos Estados Unidos, o United, ainda sem várias das suas principais estrelas, viu-se em desvantagem aos 27 minutos, graças a um golo de Sadio Mané, na marcação de uma grande penalidade, mas empatou aos 30 por Andreas Pereira.

Na segunda parte, já com Joel Pereira lançado por Mourinho para a baliza, os 'reds', que tiveram o português Rafael Camacho no 'onze' inicial, partiram para uma goleada, com golos na última meia hora, de Daniel Sturridge (65), Sheyi Ojo (73), de grande penalidade, e de Xherdan Shaqiri (81).

Noutro encontro da competição, o Benfica perdeu com a Juventus no desempate por grandes penalidades (4-2), após uma igualdade a um golo no final dos 90 minutos, com golos de Alex Grimaldo (65) e Clemenza (84).

Por 5-4 nos penáltis, o Chelsea venceu o Inter de Milão, após uma igualdade a um golo, com Pedro a colocar os londrinos (08 minutos) em vantagem e Gagliardini a empatar (49).

Mais cedo, o Arsenal goleou o Paris Saint-Germain, por 5-1, com golos de Ozil (13), Lacazette (67 e 71), Holding (87) e Nketiah (90+4), tendo Nkunku (60) ainda empatado para os parisienses, de grande penalidade.