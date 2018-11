Make-A-Wish já realizou os desejos de sete crianças este ano

As mais lidas

Só este ano, Manuela Marques, coordenadora do núcleo de São Miguel, revelou que já foram concretizados sete desejos, estando nove crianças à espera de terminar tratamentos ou de ter uma melhor situação de saúde para realizar os seus desejos.

Criada em 2013 na ilha de São Miguel, a Make-A-Wish, que tem por objetivo proporcionar um momento de força, alegria e esperança, já concretizou mais de 45 desejos a crianças e jovens, entre os 3 e os 18 anos, com doenças graves.

A Make-A-Wish já realizou este ano os desejos de sete crianças com doenças graves na ilha de São Miguel, estando ainda nove crianças à espera que a sua saúde melhore para verem os seus sonhos concretizados.

Delegação de São Miguel já concretizou os desejos de mais de 45 crianças e jovens com doenças graves desde 2013.

