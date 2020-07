Mais nove mortos e 287 infetados em Portugal

Cultura e Social

A secretaria regional da Educação e Cultura, através da Direção Regional da Cultura, apresenta durante o mês de julho, na Biblioteca Pública e Arquivo Regional Luís da Silva Ribeiro, em Angra do Heroísmo, no âmbito da atividade 'Documento do Mês', o “Registo de Passaportes do Fundo da Capitania Geral dos Açores”, datado de 13 de julho de 1772.