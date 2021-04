Mais nove mortes e 548 casos confirmados de infeção, diz DGS

De acordo com o boletim epidemiológico de hoje, há 513 pessoas internadas com covid-19, menos 25 do que na quinta-feira, mas mais duas em unidades de cuidados intensivos, onde hoje estão 131 doentes.

Desde 20 de setembro de 2020, quando havia 511 pessoas no hospital com covid-19, que o número de internados não era tão baixo.

O número de casos ativos diminuiu 204, para 26.339 e, de quinta-feira para hoje, mais 743 pessoas foram dadas como recuperadas, para um total de 779.655, desde o início da pandemia.

Em relação a quinta-feira, o nível de incidência (novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) nacional aumentou de 65,3 para 65,6, enquanto o índice de transmissibilidade subiu de 0,94 para 0,97.

As autoridades de saúde têm em vigilância mais 171 casos nas últimas 24 horas, chegando a 16.121.

O número total de mortes atribuídas desde março de 2020 à covid-19 atinge 16.868 e o número total de casos confirmados é 822.862.

Das nove mortes verificadas nas últimas 24 horas, sete foram registadas na zona de Lisboa e Vale do Tejo, uma na região Centro e uma no Algarve.

Em Lisboa e Vale do Tejo foram confirmados 220 novos casos, contabilizando-se 311.949 no total e 7.142 mortes.

Na região Norte houve 179 novos casos de contágio confirmados, chegando aos 331.002 desde o início da pandemia, com 5.305 mortes.

Na região Centro, onde morreram 3.000 pessoas com covid/19 desde o início da pandemia, registaram-se 73 novos casos, com um total de 117.277.

No Alentejo houve mais 26 casos, com um total de 29.141 infeções e 970 mortes.

O Algarve tem mais 35 casos, 20.774 no total, e 354 mortes desde o início da pandemia.

Quanto aos Açores, registaram mais quatro casos, atingindo um total de 4.076 casos confirmados e 29 mortes desde março de 2020.

Na Madeira houve mais 11 casos, subindo para um total de 8.643, 29 dos quais fatais.

As autoridades regionais dos Açores e da Madeira divulgam diariamente os seus dados, que podem não coincidir com a informação divulgada no boletim da DGS.

O novo coronavírus já infetou em Portugal pelo menos 372.823 homens e 449.754 mulheres, mostram os dados da DGS, segundo os quais há 285 casos de sexo desconhecido, que se encontram sob investigação, uma vez que esta informação não é fornecida de forma automática.

Do total de vítimas mortais, 8.854 eram homens e 8.014 mulheres.

O maior número de óbitos continua a concentrar-se nos idosos com mais de 80 anos, seguidos da faixa etária entre os 70 e os 79 anos.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.829.089 mortos no mundo, resultantes de mais de 129,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.