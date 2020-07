Mais duas mortes e 255 novos casos de infeção

De acordo com o relatório da situação epidemiológica, desde o início da pandemia até hoje registaram-se 50.868 casos de infeção confirmados e 1.727 mortes.

A região de Lisboa e Vale do Tejo, onde continua a haver mais surtos ativos de covid-19, totaliza hoje 25.939, mais 176 do que na véspera, o que representa 69% dos casos do país.

Em termos percentuais, nas últimas 24 horas, o aumento de óbitos foi de 0,1% (passou de 1.725 para 1.727) e o de casos confirmados de 0,5% (de 50.613 para 50.868).

Em número de casos, Lisboa e Vale do Tejo lidera, com 25.939, seguida pela região Norte (18.626, mais 41 casos), a região Centro (4.435, seis novos casos). O Algarve tem mais 20 casos (878), e o Alentejo tem 771 casos, mais 11 do que no dia anterior.