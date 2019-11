Mais dois sismos sentidos no Faial com magnitudes de 3,7 e 3,4

Mais dois sismos, com magnitudes de 3,7 e 3,4 na escala de Richter, foram registados com epicentro a cerca de 30 quilómetros a oeste da freguesia de Capelo, na ilha do Faial.

Depois de um primeiro sismo registado hoje, às 14:43, com magnitude de 4,3 na escala de Richter, foram sentidos outros dois sismos a cerca de 30 quilómetros a oeste da freguesia do Capelo, na ilha do Faial, um às 16:50, com magnitude de 3,7, e o outro às 17:15, de magnitude de 3,4.

O sismo de magnitude 3,7 “foi sentido com intensidade máxima IV (Escala de Mercalli Modificada) na freguesia do Capelo (concelho da Horta, ilha do Faial). O evento foi ainda sentido com intensidade III/IV na freguesia de Castelo Branco, e intensidade III nas freguesias de Salão, Feteira e Matriz (concelho de Horta, ilha do Faial)”, informa o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA).

Já o evento que ocorreu às 17:50, com magnitude de 3,4 na escala de Richter, foi sentido com intensidade máxima III/IV nas freguesias de Capelo e Castelo Branco, e com intensidade III nas freguesias de Feteira e Angústias, todas no concelho da Horta.

A zona oeste do Faial está a registar, desde o dia 03 de novembro, “um ligeiro incremento” da atividade sísmica, com todos os eventos “com epicentro no mar”, explicou à agência Lusa o presidente do CIVISA.

Foram já registados mais de um milhar de eventos, desde o início do mês.