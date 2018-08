Mais de uma centena de tartarugas mortas dão à costa no México

As autoridades mexicanas do ambiente estão a investigar a morte de mais de 100 tartarugas marinhas de espécies ameaçadas, cujas carcaças deram à costa num santuário de vida selvagem no estado de Chiapas.

A agência de proteção do ambiente do México disse, no sábado, que 113 tartarugas foram encontradas mortas, entre 24 de julho e 13 de agosto no santuário das praias de Puerto Arista.

Segundo a mesma autoridade, estão a ser feitos testes à água e autópsias para determinar as causas de morte.

Os peritos mexicanos suspeitam de asfixia, anzóis e de algas prejudiciais como estando na origem das mortes.