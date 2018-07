Mais de mil toneladas de pescado descarregadas este ano em Santa Maria

O Secretário Regional do Mar, Ciência e Tecnologia, Gui Menezes, disse esta terça-feira, em Vila do Porto, na ilha de Santa Maria, que a capacidade de resposta do entreposto frigorífico de Santa Maria tem sido “muito boa” durante a safra de atum.

O secretário da tutela visitou esta manhã, o Núcleo de Pescas e o Entreposto Frigorífico de Vila do Porto, no primeiro dia da visita estatutária do Governo dos Açores a Santa Maria, sendo que na ocasião, revelou que "neste momento, o entreposto está com cerca de 86% da sua capacidade preenchida” e que aquela infraestrutura “está com capacidade para dar resposta às necessidades dos pescadores de Vila do Porto”.





Até agora, foram descarregadas na Lota de Santa Maria mais de mil toneladas de pescado, essencialmente atum, que correspondeu a um valor superior a dois milhões de euros na primeira venda, enquanto no período homólogo de 2017 tinham sido descarregadas cerca de 73,5 toneladas de pescado, que se traduziram em 376 mil euros na primeira venda.





Questionado pelos jornalistas sobre a avaria numa máquina de gelo ocorrida há cerca de um mês, Gui Menezes salientou que se tratou de uma “situação pontual que foi prontamente resolvida pela Lotaçor”.





Na altura, para fazer face à falta de gelo em Santa Maria devido à avaria da máquina, a Lota de São Miguel forneceu 1,5 toneladas de gelo aos pescadores marienses.