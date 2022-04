Covid-19

Mais de metade dos europeus poderá ficar infetada com a Ómicron

A Organização Mundial de Saúde previu, esta terça-feira, que mais de metade dos europeus poderá ficar infetada com a variante Ómicron do coronavírus SARS-CoV-2, reconhecendo que fez aumentar as hospitalizações, mas não as mortes atribuídas à Covid-19.