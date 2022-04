Mais de 70 mil pessoas vacinadas contra a gripe e a covid-19 em Portugal Continental

De acordo com os dados mais recentes do relatório diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a vacinação contra a covid-19 e a gripe, em Portugal Continental, hoje foram vacinadas 70.045 pessoas.

Entre as pessoas vacinadas, 51.618 levaram a dose de reforço da vacina contra a covid-19, enquanto outras 4.350 completaram a vacinação primária e 14.026 foram inoculadas com a vacina contra a gripe.

Durante o dia de hoje foram também vacinadas 51 crianças do grupo etário entre os 5 e os 11 anos.

Dentro do total de pessoas que levou já a dose de reforço da vacina contra a covid-19, os dados da DGS mostram que 88% das pessoas com 80 ou mais anos já fez o reforço, percentagem idêntica (87%) entre as pessoas com idade entre os 70 e os 79 anos.

A percentagem baixa na faixa etária dos 60 aos 69 anos, em que 62% do total de pessoas já levou a dose de reforço, baixando ainda mais na faixa etária 50-59 anos, onde a percentagem é de apenas 26% do total.

No total acumulado, 8.695.365 pessoas têm a vacinação contra a covid-19 completa, 2.869.878 levaram a dose de reforço e 2.418.828 estão vacinados contra a gripe.

Entre as crianças, 95.714 iniciaram a vacinação com pelo menos uma dose.

Os dados da vacinação são calculados diariamente, entre as 00:00 e as 23:59, relativamente ao dia anterior ao da divulgação do relatório.

A covid-19 é uma doença respiratória causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em vários países.

A covid-19 provocou 5.428.240 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse (AFP).

Em Portugal, desde março de 2020, morreram 18.955 pessoas e foram contabilizados 1.389.646 casos de infeção, segundo dados da DGS.