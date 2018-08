Mais de 690 operacionais combatem incêndio que lavra em Monchique

Mais de 690 operacionais estão a combater o incêndio que lavra em Monchique desde o início da tarde de sexta-feira, que obrigou ao reforço de meios no terreno para combater o fogo, segundo a proteção civil.

De acordo com a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 03:45 de hoje, combatiam 692 operacionais apoiados por 189 veículos.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, à 01:00 não havia populações em risco e o incêndio permanecia com duas frentes ativas.

A localidade de Foz do Carvalhoso foi a última a ser evacuada, por “precaução”, devido à aproximação de uma frente ativa, segundo o CDOS.

Antes disso, logo no início do incêndio, já tinham sido retiradas pessoas do sítio das Taipas.

Os habitantes destas zonas estão a pernoitar numa escola de Monchique, com condições criadas pela Câmara Municipal para as albergar em segurança.

O CDOS considerou que o facto de o vento não ser forte, poderá jogar a favor dos bombeiros durante a noite no combate às chamas.