Mais de 600 passageiros em terra sem voos para grupos Ocidental e Central

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu aviso vermelho para as Flores e para o Corvo referente a agitação marítima, que vai vigorar até às 18horas desta terça-feira.

Devido ao estado do mar, a autoridade marítima determinou também o fecho a toda a navegação dos portos das Poças, em Santa Cruz das Flores, e nas Lajes do Pico.

A depressão Diana, que está a afetar os Açores, já obrigou esta terça-feira à interdição do acesso à Montanha do Pico e ao encerramento da Casa da Montanha, ficando também fechado o Monumento Natural da Caldeira Velha, em São Miguel, informou o executivo açoriano.

O porta-voz da transportadora aérea açoriana, António Portugal, disse à agência Lusa que, "até às 14 horas (hora dos Açores), os aviões da SATA Air Açores não saíram de Ponta Delgada com destino aos aeroportos do grupo Central (Terceira, Pico, são Jorge, Graciosa e Faial) e Ocidental (Flores e Corvo)" devido às condições meteorológicas.

A SATA Air Açores não conseguiu realizar, até ao início da tarde desta terça-feira, ligações com os grupos Central e Ocidental devido ao mau tempo, afetando 650 passageiros.

