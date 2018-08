Mais de 60 menores identificados por consumo de álcool em festivais

As mais lidas

De acordo com a ASAE, foram levantados processos de contraordenação por colocação à venda de bebidas alcoólicas em locais públicos a menores, por falta de comunicação prévia e pela inexistência de processo ou processos baseados nos princípios do HACCP (Análise de Perigos e Controlo de Pontos Críticos).

A ASAE adianta também que foram apreendidos 285 quilos de carne e produtos cárneos no valor de 1.425 euros e suspensa a atividade de um estabelecimento por incumprimento dos requisitos gerais e específicos de higiene.

“Em resultado destas ações, foram fiscalizados 518 operadores económicos e instaurados 53 processos de contraordenação, bem como identificados 63 menores entre os 13 e 17 anos de idade no âmbito da fiscalização da lei do álcool”, é referido.

Em comunicado, a ASAE adianta que 63 menores com idades compreendidas entre os 13 e os 17 anos foram identificados em operações de fiscalização realizadas em junho, julho e agosto em festivais de verão nos distritos de Viana do Castelo, Porto, Lisboa, Setúbal, Castelo Branco e Beja.

