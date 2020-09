Mais de 6.500 casos e 39 mortos em França nas últimas 24 horas

A secretária regional da Energia, Ambiente e Turismo anunciou, esta quarta-feira, que, fruto dos trabalhos desenvolvidos conjuntamente com o Governo da República e com o Turismo de Portugal, “foi possível manter as condições”, no âmbito dos compromissos do Plano de Revitalização Económica da Ilha Terceira (PREIT), reforçados pelo atual contexto de pandemia, para que “a Ryanair continue a operar da ilha Terceira para o continente português” para além de 2020.